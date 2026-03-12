Головна Світ Політика
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Росії горить стратегічне підприємство
фото: скрин з відео

У Росії палає одне з найбільших нафтових підприємств країни

Безпілотники центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» в однойменному населеному пункті Краснодарського краю Росії. Про це повідомляє «Главком». 

«На початку березня Служба безпеки України спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога.

На місці зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. Відео вмить розлетілося по мережі. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

На відео видно кілька джерел займання – імовірно, горять резервуари з паливом. Російська влада підтвердила атаку на підприємстві і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

Зауважимо, Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

У Службі зазначають, що такі системні спецоперації створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. 

«Главком» писав, що у Брянській області після атаки безпілотників зникло електропостачання. Повідомляється про влучання по підстанції «Новобрянська 750 кВ». Водночас у Білгороді під удар потрапила місцева ТЕЦ.

Раніше влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру.

