СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
Фрегат «Адмірал Ессен» втратив можливість бити «Калібрами»
фото з відкритих джерел

Після атаки корабель, який є носієм ракет «Калібр», наразі не може завдавати ударів по Україні

Під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня Служба безпеки України разом із Силами оборони уразила російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За їхніми словами, удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок атаки виникла пожежа на палубі, яка тривала близько 18 годин. Джерела зазначають, що внаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу.

Також пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод.

СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську фото 1
фото: СБУ

Крім того, уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу. За попередніми даними, ймовірно також пошкоджено основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який забезпечує дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Джерела в спецслужбі зазначають, що під час операції СБУ вдалося прорвати багаторівневу систему протиповітряної оборони навколо Новоросійської бухти та порту. У результаті атаки корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують його бойові можливості. За словами співрозмовників, наразі фрегат «Адмірал Ессен» не може застосовувати крилаті ракети «Калібр» для ударів по території України.

Раніше стало відомо, що служба безпеки України разом із Силами оборони завдала удару по російських військових об’єктах. Унаслідок атаки було уражено морський тральщик «Валентін Пікуль», а також пошкоджено протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».

