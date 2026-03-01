Головна Країна Події в Україні
Військові матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту – Паліса

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військові матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту – Паліса
Полковник Паліса упевнений, що майбктнє за контрактною армією
фото: скріншот із відео

Відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту. Як повідомляє «Главком», про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Паліси, відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі впровадження плануються з метою переходу країни на контрактну армію.

«Контракти, які зможуть підписувати в тому числі і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної», – сказав заступник керівника ОП.

Коментуючи можливі відстрочки в цих контрактах, Паліса зауважив, що попередній міністр оборони напрацював проєкт закону, який вже подавався до Верховної Ради стосовно нових контрактів.

Він додав, що чинний глава Міноборони Михайло Федоров взяв паузу на певні доопрацювання і найближчим часом очікується новий проєкт.

«Запити на терміни служби зрозумілий і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів», – резюмував Павло Паліса.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації. 

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що досвід як Росії, так і України свідчить про те, що традиційний підхід до мобілізації в умовах сучасної війни вже повністю себе вичерпав.

Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.

