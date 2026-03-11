Іран зберіг можливість виробляти Shahed попри удари США: секрет заводів розкрито

Простота конструкції дозволяє виготовляти дрони навіть під бомбардуваннями

Повітряні удари США та Ізраїлю обмежили здатність Ірану виробляти ударні дрони Shahed-136, однак Тегеран все ще має значні запаси цих безпілотників і можливість продовжувати їх виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За оцінками агентства, після ескалації конфлікту на Близькому Сході Іран уже випустив понад 2100 дронів типу Shahed. Попри те, що ці безпілотники відносно повільні та можуть бути виявлені системами протиповітряної оборони, їх масове застосування створює іншу проблему.

Йдеться про виснаження запасів дорогих ракет-перехоплювачів, які використовуються для їх знищення. Саме тому навіть відносно дешеві дрони здатні створювати значний тиск на систему ППО.

США та Ізраїль визначили удари по заводах із виробництва безпілотників одним із ключових пріоритетів під час атак на іранську військову інфраструктуру. За словами високопоставленого європейського чиновника, такі удари насамперед порушили організацію виробничих процесів.

Водночас джерело, обізнане з виробництвом іранських дронів, зазначило, що конструкція Shahed є доволі простою. Безпілотник складається переважно з корпусу зі склопластику, двигуна, базової системи наведення та вибухового заряду.

Завдяки такій конструкції виробництво може бути розгорнуте навіть на підприємствах, які не спеціалізуються на авіаційній техніці. Наприклад, на заводах із ремонту швидкісних катерів.

Старший науковий співробітник британського Королівського інституту об’єднаних служб Сід Каушал зазначив, що навіть під час бомбардувань виробництво подібних дронів може продовжуватися. «Оскільки хусити виробляли БПЛА під бомбардуваннями, можна припустити, що іранці теж можуть це робити, хоча і не в таких же обсягах», – сказав він.

Експерт Боб Талласт також припустив, що Іран міг заздалегідь підготувати виробничу інфраструктуру до можливих атак. За його словами, частину виробничих потужностей могли розмістити під землею.

Аналітики зазначають, що навіть виготовлення близько 20 безпілотників для одного удару може бути достатнім для ефективного ураження цілей. Водночас ситуація з балістичними ракетами для Ірану значно складніша. До початку війни країна мала приблизно 2500 таких ракет і вже використала близько 700.

Частина ракет і пускових установок була знищена на землі під час ударів. Крім того, виробництво балістичних ракет потребує значно складніших технологій, тому, за оцінками експертів, зараз воно може бути майже зупинене.

До слова, у залишках іранського безпілотника Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, британська розвідка виявила критично важливу російську електроніку.