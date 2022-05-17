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    Сім автобусів з українськими захисниками виїхали з «Азовсталі» – ЗМІ

    Сім автобусів з українськими захисниками виїхали з «Азовсталі» – ЗМІ
    фото: Reuters

    Автобуси супроводжує російський конвой

    Щонайменше сім автобусів з українськими військовими, які понад 81 день боронили Маріуполь, виїхали 17 травня із заводу «Азовсталь». Їх супроводжує російський конвой. Про це заявляє Reuters з посиланням на свідка.

    Зазначається, що деякі з українських військових, які перебували в автобусах, не були поранені.

    Як повідомив сьогодні міністр оборони Олексій Резніков, захисники Маріуполя отримали новий наказ. «Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ – зберегти своє життя», – зазначив Резніков.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не володіє інформацією про можливий обмін українських захисників, евакуйованих із «Азовсталі», на рашистських військовополонених.

    Читайте також: Несли поранених на руках. Як українські воїни покидали «Азовсталь» (відео)


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Сім автобусів з українськими захисниками виїхали з «Азовсталі» – ЗМІ