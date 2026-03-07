Українка Кононова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор

Її співвітчизниця доповнила п'єдестал пошани

Україна завоювала подвійний подіум на Паралімпіаді-2026 у біатлонному спринті стоячи. Про це повідомляє «Главком».

Переможницею змагань стала Олександра Кононова. Українська парабіатлоністка подолала дистанцію без промахів за 18:41,5 хвилини. Вона випередила канадку Наталі Вілкі майже на п'ять секунд, а ще одну представницю України – Людмилу Ляшенко – на понад 30.

Для 35-річної Кононової «золото» цьогорічних Ігор – третє в кар'єрі у парабіатлоні. Раніше вона двічі тріумфувала на дистанції 12,5 км стоячи. Також за її плечима три золоті паралімпійські нагороди в лижному спорті.

Натомість для 32-річної Ляшенко «бронза» Паралімпіади-2026 – третя в кар'єрі у біатлоні. Українка здобула дві нагороди такого ґатунку в корейському Пхьончхані. Натомість в Пекіні чотири роки тому вона виграла срібну медаль на дистанції 6 км.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (жінки)

Олександра Кононова (Україна) – 18:41,5 (0+0) Наталі Вілкі (Канада) – 4,9 (0+0) Людмила Ляшенко (Україна) – 32,4 (0+1)

До слова, раніше біатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

Напередодні Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.