Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов зробив скандальну заяву

Трефілов: Дивився Олімпіаду, стежу і за Паралімпійськими іграми. Наші повинні «відлупцювати» суперників

Олімпійський чемпіон та колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов побажав російським спортсменам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді. Про це інформує «Главком».

«Дивився Олімпіаду, стежу і за Паралімпійськими іграми. Наші повинні «відлупцювати» суперників», – сказав Трефілов.

Як повідомлялося, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони змагаються під своїми національними прапорами. 

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта В'ячеслава Усова.

В'ячеслав Усов – баскетболіст із Челябінська. Йому було 27 років. 

«В'ячеслав розпочинав свій шлях у баскетболі у тренера Григорія Лєсова у саткінській школі № 40. Грав за команду «Кузнец» у аматорському чемпіонаті Челябінська, лізі розвитку МЛБЛ, турнірах з баскетболу 3×3. Неодноразово брав участь у змаганнях із кидків зверху на «Матчах зірок», «Помаранчевому м'ячі», Кубку губернатора Челябінської області з баскетболу 3×3», – повідомили у Федерації баскетболу Челябінської області.

Теги: паралімпійські ігри спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрибок цін на нафту подарував Путіну ресурси для продовження війни в Україні
Війна на Близькому Сході: Politico назвав дострокового переможця
Сьогодні, 07:56
Путін заявив, що додаткові доходи від експорту енергоресурсів слід спрямувати на зменшення боргів російських енергетичних компаній
Путін наказав енергокомпаніям РФ використати нафтовий бум
Вчора, 21:55
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Після завершення війни Хадсон планує залишитися в Україні ще на певний час, щоб долучитися до відновлення країни
Пожежник із Нью-Йорка став розвідником ЗСУ
1 березня, 16:15
Картина під назвою «Врятовані картоплею» художника Юрія Шаповала, створена у січні 2022 році
Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?
23 лютого, 15:47
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
23 лютого, 04:28
РФ приховала сотні економічних показників: розвідка заявила про згортання статистики
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
18 лютого, 18:00
Співпраця між двома державами триває через тактичну вигоду
Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз
18 лютого, 02:31
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21

Новини

Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua