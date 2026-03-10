Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді

Трефілов: Дивився Олімпіаду, стежу і за Паралімпійськими іграми. Наші повинні «відлупцювати» суперників

Олімпійський чемпіон та колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов побажав російським спортсменам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді. Про це інформує «Главком».

«Дивився Олімпіаду, стежу і за Паралімпійськими іграми. Наші повинні «відлупцювати» суперників», – сказав Трефілов.

Як повідомлялося, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони змагаються під своїми національними прапорами.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта В'ячеслава Усова.

В'ячеслав Усов – баскетболіст із Челябінська. Йому було 27 років.

«В'ячеслав розпочинав свій шлях у баскетболі у тренера Григорія Лєсова у саткінській школі № 40. Грав за команду «Кузнец» у аматорському чемпіонаті Челябінська, лізі розвитку МЛБЛ, турнірах з баскетболу 3×3. Неодноразово брав участь у змаганнях із кидків зверху на «Матчах зірок», «Помаранчевому м'ячі», Кубку губернатора Челябінської області з баскетболу 3×3», – повідомили у Федерації баскетболу Челябінської області.