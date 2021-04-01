В уряді розкрили деталі запровадження «ковідних» паспортів

«Мова про єдиний цифровий/паперовий документ, який засвідчуватиме, що ви не є носієм вірусу»

Європарламент прискорить процедуру запровадження єдиних паспортів вакцинації. Міністерство цифрової трансформації України готове в будь-який період напрацювати відповідні цифрові рішення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

«Деякі країни ЄС ініціювали запровадження загальноєвропейського сертифіката вакцинації, деякі, як Угорщина, пропонували запровадити внутрішні документи. У якийсь момент кількість ініціатив стала настільки великою, що Єврокомісія вийшла з комплексним рішенням щодо сертифікації щеплення. Мова про те, що буде єдиний цифровий/паперовий документ, який засвідчуватиме, що ви або вакциновані, або перехворіли на Covid, або не є носієм вірусу», – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що така авторизація в ЄС матиме тимчасовий характер.

«Ми абсолютно спокійно реагуємо на цю ініціативу, бо ми привчили Брюссель завжди одразу включати Україну в діалог та розглядати нас, як сторону перемовин. У нас ефективно працює Міністерство цифрової трансформації, яке готове в будь-який період напрацювати відповідні цифрові рішення. Ми готувалися до цієї ситуації і впевнені, що цей сертифікат навпаки сприятиме посиленню мобільності, а не буде бар’єром», – пояснила вона.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту ухвалили рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства