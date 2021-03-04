Сінгапур оголосив про заборону дизельних автомобілів

Заборона на реєстрацію автомобілів з дизельним двигуном у Сінгапурі вступить в силу з 2025 року

До 2040 року всі автомобілі в Сінгапурі повинні працювати з використанням чистої енергії

Сінгапур заборонить з 2025 року реєструвати легкові автомобілі і таксі з дизельним двигуном, щоб скоротити шкідливі викиди і стимулювати впровадження електромобілів.

Про це йдеться на сайті Управління наземного транспорту (Land Transport Authority, LTA).

До 2030 року в країні планують встановити 60 тисяч пунктів зарядки електромобілів. Влада хоче виділяти гранти для обладнання зарядних пристроїв в житлових комплексах. До 2040 року всі автомобілі в країні повинні працювати з використанням чистої енергії.

Щоб знизити викиди вуглецю, будуть прийняті й інші заходи: посадка мільйона дерев, будівництво залізниць і розширення мережі велосипедних доріжок, а також скорочення протягом п'яти років на 20% кількості відходів, що відправляються на звалища.

Як відомо, найбільші автовиробники ЄС вирішили відмовитися від продажів вантажівок з бензиновими і дизельними двигунами до 2040 року. Угоду раніше підписали компанії Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, Iveco і Ford під егідою Асоціації європейських виробників автомобілів.

Альянс планує зробити ставку на акумуляторні технології, водень, екологічно чисті види палива.