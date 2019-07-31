  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптик розповіла, яким буде початок серпня в Україні

    • Розсилка
    Синоптик розповіла, яким буде початок серпня в Україні

    За даними Діденко, дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо, також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця

    Початок серпні очікується з подальшим зниженням температури повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті - тепліше, +25+29 градусів», - зазначила Діденко.

    Читайте також

    За даними синоптика, дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця.

    У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою: у столиці завтра передбачається +20+22 градуси, можуть набігати хмарки, невеликий дощ чергуватиметься із сонцем.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «Сьогоднішній рвучкий вітер завтра вщухне, надалі незначне потепління, до +25 градусів, чергуватиметься із невеликими похолоданнями, до +22 градусів. Так що найближчим часом не перегріємося», - підсумувала синоптик.

    Як повідомлялось, наприкінці серпня українцям обіцяють перші заморозки

    Читайте також
    прогноз погоди повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ