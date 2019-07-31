Синоптик розповіла, яким буде початок серпня в Україні



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За даними Діденко, дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо, також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця

Початок серпні очікується з подальшим зниженням температури повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті - тепліше, +25+29 градусів», - зазначила Діденко.

За даними синоптика, дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця.

У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою: у столиці завтра передбачається +20+22 градуси, можуть набігати хмарки, невеликий дощ чергуватиметься із сонцем.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Сьогоднішній рвучкий вітер завтра вщухне, надалі незначне потепління, до +25 градусів, чергуватиметься із невеликими похолоданнями, до +22 градусів. Так що найближчим часом не перегріємося», - підсумувала синоптик.

Як повідомлялось, наприкінці серпня українцям обіцяють перші заморозки.