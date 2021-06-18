Через потоп в Ялті почалася евакуація місцевих жителів

Сильні зливи на окупованому півострові йдуть уже другий день

У зв’язку із сильними дощами й підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих унаслідок стихійного лиха немає. Про це йдеться в повідомлення місцевого так званого «міністерства з надзвичайних ситуацій».

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті й Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали сім осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі і вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.

Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йдуть уже другий день. Напередодні в Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, у тому числі лікарня були знеструмлені, затопило більше десятка будинків.

Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви й підтоплення. У результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.

У місті Дніпро залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство.

У селі Кременівка Маріупольського району цієї ночі сталося стихійне лихо – через сильну зливу вода хлинула через греблю на житлові будинки.

Читайте також: