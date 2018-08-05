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    Синоптики обіцяють спеку і грозові дощі: прогноз погоди на 5 серпня

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    Синоптики обіцяють спеку і грозові дощі: прогноз погоди на 5 серпня

    Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси

    Погода в Україні в неділю, 5 серпня, буде спекотною та сухою, лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні грозові дощі. 

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси. Швидкість вітру - 5-10 метрів за секунду.

    На сході країни буде сухо. Температура повітря в Луганській, Донецькій, Харківській областях до +30 градусів. У Дніпрі +29 градусів.

    На півдні спекотно. Повітря в Одесі прогріється до +33 градусів. В Миколаєві і Херсоні +30 +31 градус.

    У Криму до +31 градуса, без опадів.

    В північних регіонах країни сухо, від +27 до +28 градусів.

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    На заході України спекотно і без опадів. Невеликий дощ можливий лише у Львівській області. Температура повітря складе +28 +30 градусів.

    У центральній частині країни сухо, повітря прогріється до +30 градусів.

    У столиці 5 серпня можлива невелика короткочасна гроза. Температура повітря вдень +28 +29 градусів.

    Нагадаємо, у Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

    В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.

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