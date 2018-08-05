Синоптики обіцяють спеку і грозові дощі: прогноз погоди на 5 серпня



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Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси

Погода в Україні в неділю, 5 серпня, буде спекотною та сухою, лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси. Швидкість вітру - 5-10 метрів за секунду.

На сході країни буде сухо. Температура повітря в Луганській, Донецькій, Харківській областях до +30 градусів. У Дніпрі +29 градусів.

На півдні спекотно. Повітря в Одесі прогріється до +33 градусів. В Миколаєві і Херсоні +30 +31 градус.

У Криму до +31 градуса, без опадів.

В північних регіонах країни сухо, від +27 до +28 градусів.

На заході України спекотно і без опадів. Невеликий дощ можливий лише у Львівській області. Температура повітря складе +28 +30 градусів.

У центральній частині країни сухо, повітря прогріється до +30 градусів.

У столиці 5 серпня можлива невелика короткочасна гроза. Температура повітря вдень +28 +29 градусів.