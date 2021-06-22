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    Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)

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    Київ у диму - Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)
    Київ у диму
    Фото: Главком

    Кияни скаржаться на забруднене повітря у місті

    У вівторок, 22 червня, в Києві спостерігається сильний смог. На місто ніби опустилась брудна хмара.

    Кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання.

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    Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)
    Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)
    Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)
    Фото: Главком

    Водночас ресурси, які відслідковують рівень забруднення повітря, свідчать, що наразі якість повітря у столиці добра.

    Зокрема, карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря чисте».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі про помірну забрудненість у Києві.

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Як відомо, у Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

    Також повідомлялося, що 22 червня вранці сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві: горіло сміття на площі 150 кв. м.

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    Теги: екологія прогноз погоди Київ Київавтодор повітря
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    Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)