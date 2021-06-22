Київ знову накрила ковдра густого смогу (фото)

Кияни скаржаться на забруднене повітря у місті

У вівторок, 22 червня, в Києві спостерігається сильний смог. На місто ніби опустилась брудна хмара.

Кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання.

Водночас ресурси, які відслідковують рівень забруднення повітря, свідчать, що наразі якість повітря у столиці добра.

Зокрема, карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря чисте».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі про помірну забрудненість у Києві.

Карта забрудення повітря у реальному часі

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Як відомо, у Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

Також повідомлялося, що 22 червня вранці сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві: горіло сміття на площі 150 кв. м.