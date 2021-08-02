Синоптики розповіли, якої погоди чекати в серпні

Абсолютний максимум температури спостерігається на Півдні та Сході України

Середня місячна кількість опадів становить 30-69 мм

Середня місячна температура серпня передбачається в межах 20-25°, в Карпатах 16-18°, що на 1-1.5 градуса вище за кліматичну норму. Про це йдеться на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Місячна кількість опадів очікується в межах 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

Середня місячна температура серпня

Також синоптики підготували коротку кліматичну характеристику серпня. Вони запевняють, що середня місячна температура повітря становить 18...22°, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23...24°, на високогір′ї Карпат 13° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0...7 тепла, на півдні місцями 8...13° тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0.1...2° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 35...39° тепла, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40...42°, в гірських районах 30...35°, на високогір′ї Карпат 26...28°.

Відомо, що середня місячна кількість опадів становить 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.

Додамо, що в понеділок, 2 серпня, в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку у деяких регіонах освіжатимуть короткочасні грозові дощі.

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