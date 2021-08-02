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    Спека до 37° та грози: прогноз погоди в Україні на 2 серпня

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    У понеділок, 2 серпня у низці областей України прогнозують грози і шквали - Спека до 37° та грози: прогноз погоди в Україні на 2 серпня
    У понеділок, 2 серпня у низці областей України прогнозують грози і шквали
    Фото з відкритих джерел

    Найжаркіша температура – в східних і південних областях

    У понеділок, 2 серпня, в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку у деяких регіонах освіжатимуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Найжаркіша температура – в східних і південних областях. Температура вночі 16-21°, вдень у західних областях 22-27°, у північних областях 25-30°, на решті території 30-35°, на сході до 37°.

    Прогноз погоди в Україні на 2 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 2 серпня

    У Києві 2 серпня також ітимуть короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 26-28°.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр вітер
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    Спека до 37° та грози: прогноз погоди в Україні на 2 серпня