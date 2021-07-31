Буде спекотно, але місцями ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 31 липня

На вихідних 31 липня – 1 серпня синоптики прогнозують до +34 градусів тепла

У більшості регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На вихідних, 31 липня - 1 серпня в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку місцями освіжатимуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 31 липня, в країні буде мінлива хмарність.

У східних, Запорізькій, вдень і в більшості західних областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, вдень 27-32°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 21-26°.

31 липня - 1 серпня у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 31 липня

У Києві на вихідних буде переважно суха та сонячна погода. Так, в останній день липня у столиці температура вночі становитиме 17-19°, вдень 30-32°. У неділю, 1 серпня, вночі у Києві буде без опадів,

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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