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    Грози та спека до +34: прогноз погоди на 1 серпня

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    Дощі та грози слід чекати мешканцям Житомирщини, Київщини та Чернігівщини - Грози та спека до +34: прогноз погоди на 1 серпня
    Дощі та грози слід чекати мешканцям Житомирщини, Київщини та Чернігівщини
    Фото: glavcom.ua

    Справжня спека буде на Східній та Південній Україні

    Погода в Україні у неділю, 1 серпня, буде прохолодною та дощовою у західних та частині північних регіонах. Натомість схід, центр та південь будуть насолоджуватися сонечком та відсутністю опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Справжня спека буде на Східній та Південній Україні. Там стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.

    На заході України очікується невелике похолодання. Температура повітря там впаде до +27...+29 градусів. Синоптики прогнозують зливи, град з грозами, а також шквальні пориви вітру 15 – 24 метри на секунду.

    На сході ж спека не відступатиме. Там очкують +32...+34 градуси та ясну погоду. Опадів не прогнозують.

    Прогноз погоди в Україні на 1 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 1 серпня

    У частині північних областей також вируватиме негода. Дощі та грози слід чекати мешканцям Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів.

    У південних регіонах місцями буде хмарно, але опадів не буде. Повітря там прогріється до +32...+34 градусів.

    У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень падатиме дощ із грозою. Температура повітря становитиме +29...+31 градус.

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    Теги: прогноз погоди вода спека Укргідрометцентр Україна повітря негода дощ
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    Грози та спека до +34: прогноз погоди на 1 серпня