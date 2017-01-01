Ситник запевняє, що після зриву спецоперації НАБУ агентурна мережа не постраждала

Директор НАБУ вважає, що паралельні силові структури хотіли здобути дані про мережу агентів Бюро

Антикорупційна війна в Україні не програна, вона перебуває на самому початку та найцікавіше в ній іще попереду. Таку думку висловив керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі «Тсн». На переконання чиновника, наразі Бюро зіткнулося з першою хвилею спротиву з боку корумпованої системи. Як приклад, він навів



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Директор НАБУ Артем Ситник

Директор НАБУ вважає, що паралельні силові структури хотіли здобути дані про мережу агентів Бюро

Антикорупційна війна в Україні не програна, вона перебуває на самому початку та найцікавіше в ній іще попереду. Таку думку висловив керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі «Тсн».

На переконання чиновника, наразі Бюро зіткнулося з першою хвилею спротиву з боку корумпованої системи. Як приклад, він навів зрив таємної спецоперації НАБУ, нехтування державною таємницею та оприлюднення закритих матеріалів слідства та персональних даних засекречених агентів в інтернеті.

«Це для мене дуже дивно, тому що я не давав дозволу на зняття грифу «таємно» з даних про цих людей», - зізнався Ситник.

Основною метою таких дій з боку паралельних силових структур керівник НАБУ вважає здобуття даних про мережу агентів.

«Але в першу чергу постраждала служба наших штатних працівників. Агентурна мережа не постраждала», - запевнив антикорупціонер.

Тому мету, яка, на його думку, була поставлена перед СБУ, досягнуто не було.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Водночас Ситник спростував наявність у агента Катерини елітної нерухомості та авто.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»