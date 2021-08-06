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    Ситуація на фронті: бойовики з артилерії розбили дорогу та житловий будинок

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    Окупанти обстріляли житловий будинок у Красногорівці - Ситуація на фронті: бойовики з артилерії розбили дорогу та житловий будинок

    Окупанти обстріляли житловий будинок у Красногорівці

    Фото: Joint Forces Operation / Facebook

    ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

    У четвер, 5 серпня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Біля Авдіївки окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Галицинівки бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ з артилерійських систем 122-го калібру. Також вони стріляли по околиці населеного пункту. Було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

    В напрямку Південного окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові та ручні гранатомети. Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

    Біля Новотошківського росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. В районі Красногорівки окупанти вели вогонь по ЗСУ з протитанкових гармат, а також обстріляли житловий будинок в місті, поранено місцевого жителя.

    На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українського війська немає.

    Від початку доби станом на 7 годину ранку порушень «тиші» не зафіксовано.

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    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові будинок
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    Ситуація на фронті: бойовики з артилерії розбили дорогу та житловий будинок