Ситуація на фронті: бойовики з артилерії розбили дорогу та житловий будинок

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

У четвер, 5 серпня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Біля Авдіївки окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ з артилерійських систем 122-го калібру. Також вони стріляли по околиці населеного пункту. Було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку Південного окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові та ручні гранатомети. Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. В районі Красногорівки окупанти вели вогонь по ЗСУ з протитанкових гармат, а також обстріляли житловий будинок в місті, поранено місцевого жителя.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українського війська немає.

Від початку доби станом на 7 годину ранку порушень «тиші» не зафіксовано.