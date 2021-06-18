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    Росія повинна залишити окупований схід України – Лашет

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    Росія повинна залишити окупований схід України – Лашет
    фото: mil.in.ua

    В уряді Німеччини заявляли, що не планують постачати Україні зброю, а роблять ставку на політичний процес врегулювання конфлікту

    Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі повинні тривати в нормандському форматі, а Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій. Про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет в інтерв'ю Німецькому фонду Маршалла США.

    «Мінський процес принаймні дав можливість зупинити активну фазу конфлікту, який міг перерости у велику війну. Але він поки не вирішений. Росія повинна покинути окуповану частину східної України», – сказав Лашет.

    За його словами, Мінський процес трансформував конфлікт в політичний процес, хоча поки і немає результатів, на які розраховували.

    «Частково тому, що раніше ніколи не було подібного конфлікту. Але переговори повинні тривати, в тому числі в нормандському форматі», – додав він.

    Раніше Лашет заявляв, що підтримує добудову газопроводу «Північний потік-2», але заявляє, що він не має бути використаний для шантажу України.

    В уряді Німеччини заявляли, що не планують постачати Україні зброю, а роблять ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у «нормандському форматі».

    Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні слабким з політичної і моральної точки зору.

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    Теги: Росія Донбас США Німеччина війна
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    Росія повинна залишити окупований схід України – Лашет