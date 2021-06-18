Українські фани образили Путіна. У РФ вимагають покари

У Кремлі вважають, що подібні пісні спланована провокація проти Росії

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна-Північна Македонія. Про це інформує «Газета.Ru».

«Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю», – сказав Свищев.

Нагадаємо, Національна команда України здобула три важливі очка на чемпіонаті Європи з футболу. В другому турі команда Андрія Шевченка в Бухаресті зустрічалася з Північною Македонією і перемогла – 2:1.