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    Covid-19 в Україні: кількість госпіталізацій різко зросла

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    Померли вчора від ускладнень хвороби 193 людини - Covid-19 в Україні: кількість госпіталізацій різко зросла
    Померли вчора від ускладнень хвороби 193 людини
    фото: Громадське

    За добу госпіталізували 1898 хворих на ковід

    В Україні за минулу добу медики виявили 7117 нових хворих на коронавірус. Померли вчора від ускладнень хвороби 193 людини. Найбільше нових заражень в Києві, Івано-Франківській та Вінницькій областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

    За добу госпіталізували 1898 хворих на ковід. Для порівняння, вчора до лікарень з коронавірусом було доставлено 915 людей.

    Одужали вчора 8 077 осіб. Протестували у вівторок методом ПЛР – 38 851 особу, методом ІФА – 6336, експрес-тестами – 34 091.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві (1151), Івано-Франківській (502) та Вінницькій (435) областях.

    За весь час пандемії в Україні захворіли 3 716 988 осіб. Летальних випадків – 97 737.

    Більш активно, ніж у попередні дні після свят, люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

    Додамо, що на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    Covid-19 в Україні: кількість госпіталізацій різко зросла