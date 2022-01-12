Covid-19 в Україні: кількість госпіталізацій різко зросла

За добу госпіталізували 1898 хворих на ковід

В Україні за минулу добу медики виявили 7117 нових хворих на коронавірус. Померли вчора від ускладнень хвороби 193 людини. Найбільше нових заражень в Києві, Івано-Франківській та Вінницькій областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 1898 хворих на ковід. Для порівняння, вчора до лікарень з коронавірусом було доставлено 915 людей.

Одужали вчора 8 077 осіб. Протестували у вівторок методом ПЛР – 38 851 особу, методом ІФА – 6336, експрес-тестами – 34 091.

Графіка МОЗ

Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві (1151), Івано-Франківській (502) та Вінницькій (435) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 716 988 осіб. Летальних випадків – 97 737.

Більш активно, ніж у попередні дні після свят, люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Додамо, що на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.

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