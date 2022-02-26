Ситуація щодо російського вторгнення: 3,5 тис. загиблих і 200 полонених окупантів

Подоляк зазначив, що ситуація контрольована по всій території України

Станом на ранок внаслідок вторгення російських військ в Україну було вбито 3,5 тис. і взято в полон 200 окупантів. Про це розповів Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що сьогодні третій день спротиву України.

«Станом на сьогоднішній ранок маємо більше 3,5 тис. вбитих російських військових та майже 200 полонених», – заявив Подоляк в ефірі ТСН.

«Якщо б показати обличчя тих людей, які прийшли вбивати. Саме вбивати. Якщо показати ці обличчя, то тоді Росія буде розуміти, що вона робить в Україні і хтот є ініціатором війни. Тут питання в іншому: російські ЗМІ не будуть показувати нічого. В Росії досі, на третій день боїв по всій території України, вважають, що пан Путін з генеральним штабом проводять локальну операцію в Донецькій та Луганській областях, що воюють на маленькому клаптику української землі», – зазначив Подоляк.

За його словами, на третій день війни ворог почав знищувати інфраструктуру.

Подоляк зазначив, що ситуація контрольована по всій території України.

Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.