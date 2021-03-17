Глава МОЗ розповів про випадки побічних реакцій на Covid-вакцину

На більш ніж 62 тисячі вакцинацій в Україні всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%

Лише дві реакції потребували нагляду лікарів

В Україні на понад 62 тисячі щеплень від Covid-19 було зафіксовано 361 незначну побічну реакцію, з них 2 випадки потребували нагляду лікарів.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На більш ніж 62 тисячі вакцинацій у нас всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%. З яких тільки дві реакції потребували нагляду лікарів. В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом двох діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною. Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% – це дуже мала кількість», – зазначив Степанов.

За його словами, власне півгодинне спостереження за пацієнтом після вакцинації необхідне саме для того, щоб вчасно виявити розвиток алергії.

«30 хвилин людина перебуває під наглядом. Тому що реакція негайного типу проявляється протягом 20-30 хвилин. Далі вже такої реакції не буде. Але таку реакцію дуже швидко купірують медичні працівники», – пояснив міністр.

Він додав, що решта реакцій, які були зафіксовані у щеплених від Covid-19 осіб, незначні. Це або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини.

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