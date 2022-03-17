Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 17 березня

На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована рашистськими військами

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Постійні тривоги загрози авіа ударів. Бучанський район – Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів – бої. Артилерійські обстріли. В Броварському районі – ракетні удари по населенним пунктам Калинівської територвальної громади. Кількість постраждалих уточнюється.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Сумщина

По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривога

Дані про постраждалих наразі відсутні.

Житомирщина

Вночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

Кіровоградська область

Ситуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги

Дніпропетровщина

Одна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

Харківщина

Харків: всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку.

Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

Запорізька область

Вночі дві повітряні тривоги.

Рівненщина

Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. Напередодні ввечері було нанесено ракетний удар по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

Волинь, Вінниччина, Закарпаття, Хмельницька область

Вночі була тривога. Наразі ситуація спокійно.

Тернопіль

Три тривоги за ніч. На ранок все спокійно.

Черкаси

Ситуація стабільна, одна повітряна тривога вночі.

Львівщина та Полтавщина

Ніч минула спокійно, тривала повітряна тривога у Пирятині.

Чернівці та Івано-Франківськ

Ситуація відносно спокійна, повітряна тривога вночі.

Луганщина

Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Донеччина

Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку – авіудар, після – гради до сих пір. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар'їнка, Красногорівка – обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА.

Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

Миколаївщина

Ніч була неспокійною, в центральній частини області бої з окупантами.

Херсонщина

На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована рашистськими військами, через що, майже у кожній із 49-ти територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. На вечір, 16 березня, знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.

Одеса

Ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

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