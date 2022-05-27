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    Події в Україні

    Активність ворожої авіації знизилась: названо причину

    Авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України - Активність ворожої авіації знизилась: названо причину
    Авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України
    фото з відкритих джерел

    На Луганщину прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії

    26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

    Тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

    Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії. Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних вил.

    Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК «Стінгер».

    Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.

    Нагадаємо, в небі над Буковиною ввечері 26 травня було збито крилату ракету.

    Також повідомлялося, що 26 травня підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Активність ворожої авіації знизилась: названо причину