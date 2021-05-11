Апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо нового правопису

Норми правопису версії 2019 року лишаються чинними

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відміни нового правопису. Про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, ідеться на сторінці Мін’юсту у Фейсбуці.

«Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінету міністрів України у цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними», – зауважила Коломієць.

Нагадаємо, у березні Мін’юст подав апеляцію на скасування нового правопису.

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». За словами адвоката Дмитра Ільченка, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

Український правопис у новій редакції розроблено фахівцями Української національної комісії з питань правопису. Він повинен замінити редакцію від 1992 року.

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