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    Патрульна поліція Києва затримала неадекватного водія таксі (відео)

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    Перехопити автівку патрульним вдалося поблизу станції трамваю &laquo;Польова&raquo; - Патрульна поліція Києва затримала неадекватного водія таксі (відео)
    Перехопити автівку патрульним вдалося поблизу станції трамваю «Польова»
    Фото: «Київ оперативний»

    Молодик створював аварійні ситуації, пересуваючись на розбитому автомобілі

    Сьогодні зранку небайдужі жителі столиці помітили на одній з вулиць Києва автомобіль таксі Volkswagen, який пересувався з очевидними порушеннями правил вуличного руху. Зазначається, що машину крутило на вулиці, мов дзиґу, крім того у авто були пошкоджені колесо і передній бампер.

    Інформацію про машину очевидці передали поліції, повідомляє «Київ оперативний» (уваг: відео містить ненормативну лексику).

    Зупинити автомобіль правоохоронцям вдалося біля зупинки швидкісного трамваю «Польова». Таксист, одягнутий у червоний спортивний костюм та у вʼєтнамках, взутих поверх шкарпеток, поводився неадекватно, чоловіка затримано. Правоохоронці пробують визначити, де і за яких обставин авто зазнало ушкоджень.

    Як видно на відео, таксі належить службі «Уклон».

    Раніше повідомлялося, що патрульними відділу безпеки руху було затримано водія маршрутки, що перевозив пасажирів на несправному транспортному засобі, перебуваючи при цьому напідпитку.

    Також 3 березня у Києві п'яний водій таксі служби Bolt на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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