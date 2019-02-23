Скандал з Anna Maria: Джамала відповіла дуету: Крим — це Україна



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Дует ANNA MARIA розплакався після питання ведучого про Крим

У суботу, 23 лютого, в Києві пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2019, який транслювали канали СТБ і UA:Перший.

Останнім конкурсних номером став виступ співачок-близнючок Anna Maria, які напередодні фіналу оскандалились через питання про Крим. Так, вони дали інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, в якому відмовилися визнавати Росію країною-агресором, зазначили, що «Україна втратила Крим».

Незважаючи на заклики відмовитися від участі у Національному відборі, і, тим більше від амбіцій представляти Україну на Євробаченні перед глядачами з усього світу, співачки після публічної ганьби все ж вийшли на сцену.

Ведучий Сергій Притула торкнувся дану тему після виступу дівчат.

«Ви не пошкодували, що подали заявку на Нацвідбір? Думка про вас різко змінилася. Всі обговорювали вас і ваших рідних. Я особисто не знав, що батько був суддею при окупаційній владі. Мама теж там, має медаль за «повернення Криму». Невже ви не звертали на це увагу? Я можу поставити хрест», - зазначив він.

Солістка гурту Анна-Марія заявила, що питанням приналежності Криму - є питанням для них вибору між батьками і конкурсу. За її словами, як «нормальні» люди вони обирають батьків.

«Останній тиждень ми відчуваємо на собі стільки негативу. Обговорюють не стільки нас, скільки наших батьків. Ми відчули 30-і роки Радянського союзу, коли нас примушують відмовитися від наших батьків. Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків. Якби нас змусили обрати між конкурсом та батьками, ми б, як будь-яка нормальна людина, обрали батьків. Нам дуже прикро, що люди судять нас не стільки по творчих справах, скільки по заголовках у пресі. Ми сподіваємось, що журі і глядачі зроблять вибір, хто насправді має представляти Україну на європейському конкурсі. Ми любимо Україну», - зі сльозами на очах сказали Анна і Марія.

Джамала, чиї рідні теж проживають в Криму, емоційно відповіла на промову дівчат. Джамала заявила, що вона також обирає батьків, але не може до них поїхати до Криму, бо його окуповано.

«Як ви можете казати в інтерв'ю, що «Крим - це наша батьківщина «? Є тільки одна відповідь на це запитання: Крим - це Україна!», - зазначила Джамала.

Красномовно підсумував розмову також і Євген Філатов: «Вчорашнє інтерв'ю - повна ж * па для вас».

Варто зазначити, що дует Анна-Марія отримав по одному балу від членів журі.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

Раніше став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019». Фінал відбору на пісенний конкурс відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

Також відомо, що співачка Maruv гастролює в Росії, та не має наміру припиняти свої концерти в країні-агресорі.