В Одесі затримали зловмисників, які викрали авто інкасаторів



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Викрадений автомобіль вони покинули за кілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима

В Одесі правоохоронці затримали зловмисників, які заволоділи інкасаторських автомобілем і викрали з нього сумку з грошима.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, у Київському районі міста троє зловмисників із застосуванням вогнепальної зброї заволоділи автомобілем фірми, що обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, та викрали з неї сумку з грошима на суму близько 700 тисяч гривень.

«Подія сталася о пів на п’яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської автівки за кермом чекав на напарника, який пішов до термінала по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих та вистрелили з рушниці у бік його транспортного засобу. Водій вискочив з салону, а нападники зайняли його місце і разом із ще одним спільником, що пересувався на іншому автомобілі, поїхали геть», — йдеться у повідомленні.

Викрадений автомобіль вони покинули за кілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима.

«Зовсім скоро «за гарячими слідами» затримали й усіх трьох нападників. Двох — за місцем проживання у центрі міста, а третього — у Суворовському районі. Підозрювані — одесити віком 27-ми та 28-ми років. Під час огляду місця події, а також низки невідкладних обшуків були вилучені речові докази їх причетності до розбійного нападу», — повідомляє поліція.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 9 вересня 2019 року у Житомирі група зловмисників напала на машину інкасаторів. Поліцейський, який супроводжував авто, отримав поранення.