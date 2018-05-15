Скандальний «Інтер» розфарбували у синьо-жовтий (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Андрія Лаща

Акція біля будівлі телеканалу тривала не більше п’яти хвилин

У вівторок, 15 травня, активісти Національного корпусу розмалювали вивіску з назвою телеканалу «Інтер» на будівлі телеканалу у Києві на вул. Дмитрівській у синьо-жовті кольори.

Про це написав у соцмережі Facebook журналіст Андрій Лащ.

«Надшвидка акція #інтербуденаш від Національного корпусу. Акція тривала 5 хвилин, не більше», - повідомив Лащ.

За його словами, активісти розмалювали логотип телеканалу, начепили наліпки і розійшлися.

Нагадаємо, Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення прийняла рішення провести позапланову перевірку телеканалу «Інтер» у зв’язку з трансляцією ввечері 9 травня скандального концерту до Дня Перемоги.

Раніше в інтернеті опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дня Перемоги. У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно носили під час факельних маршів у нашій столиці».

Вранці 9 травня активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26, із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері 9 травня «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.