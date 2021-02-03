Скічко, якого відправили керувати Черкащиною, пообіцяв скласти депутатський мандат

Новий голова Черкаської ОДА: «Голосувати в парламенті, я вважаю, тепер буде неправильним»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Скічко, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської ОДА, заявив, що планує подати заяву про складання повноважень нардепа. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому».

«Я подам заяву на ім’я голови Верховної Ради, а далі це питання має бути винесене в зал. Коли це буде зроблено, я не знаю», – сказав очільник області.

Скічко розповів, що поки його заява буде розглядатися, він не буде одночасно обіймати посаду голови облдержадміністрації та голосувати у Верховній Раді.

«За законом, як тільки депутат подає заяву про складання повноважень, він уже може працювати на новій посаді. Після цього голосувати в парламенті, навіть якщо є якась правова колізія, я вважаю, буде неправильним. Мені в Черкасах вистачатиме роботи, і не думаю, що матиму час ще і їздити в Раду «підголосовувати», – сказав він.

Також Скічко розповів, із якими труднощами зіштовхнеться в обласній раді. «У нас там немає більшості. Є фракції «Черкащани», «Батьківщина», «Європейська солідарність», які в певний момент об’єдналися та створили більшість. У «Слуги народу» також є заступник голови облради. Я спілкувався з різними політичними фракціями, і вони налаштовані на конструктивну роботу», – пояснив він.

У вівторок, 2 лютого, у Черкаській ОДА представили нового очільника Олександра Скічка. Він сказав, що йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми області. Скічко додав, що спільно з громадами та мером Черкас Анатолієм Бондаренком зможуть об'єднатися для розвитку регіону.

Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область.