Скільки коштує справити природні потреби у громадському місці? Суд встановив «тариф»

В Україні покарання за дрібне хуліганство передбачає штраф від 51 грн до 119 грн або максимум - адміністративний арешт до 15 діб.

Феміда розцінила публічне справляння природніх потреб як дрібне хуліганство

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним чоловіка у дрібному хуліганстві і покарав на 51 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 30 листопада.

За матеріалами адмінпротоколу, 18 листопада о 14 год. 55 хв. поблизу ТЦ «Лора» в селі Мар`янівка Хмельницького району чоловік справляв природні потреби. Цими діями він порушив громадський порядок і спокій громадян та вчинив правопорушення за ст. 173 КУпАП.

Суд інформував порушника SMS-повідомленням про дату засідання, але той не з’явився. Тому Феміда зіслалася на рішення Європейського Суду з прав людини від 3 квітня 2008 року в справі «Пономарьов проти України», «Олександр Шевченко проти України», в якому наголошено на тому, що особа в розумні інтервали часу має вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їй судового провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд вважав, що вина чоловіка у вчиненні дрібного хуліганства підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, а саме протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом та іншими зібраними матеріалами справи.

Крім мінімального штрафу 51 грн, порушник заплатить 420 грн. 40 коп. судового збору.

Додамо, що покарання за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) передбачає штраф від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.