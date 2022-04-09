Двоє білоруських офіцерів КДБ підірвалися на російській міні – ЗМІ

Офіцери КДБ підірвалися, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору

У Мозирі бачили похоронну процесію, яка вийшла із двору районного відділу КДБ

Два офіцери Управління КДБ в Гомельській області загинули, підірвавшись на протитанковій міні. Про це пише «Наша Ніва», посилаючись на неназвані джерела.

«Російське формування розбило табір у лісі Гомельської області, у районі Поліського екологічного заповідника. Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи з кількох сторін, стали табором. Вони не знали, де вони перебувають. Могли думати, що в Україні. За якийсь час отримали наказ рухатися на південь. Кинули позиції, навіть забули кілька коробок із боєприпасами», – ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, на сліди табору натрапив лісник під час обходу, помітив коробки з боєприпасами та повідомив «куди треба».

«У результаті лісники забрали двох офіцерів Гомельського управління КДБ показувати місце знахідки, і ті підірвалися, ймовірно, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору. Чи постраждали при цьому лісники, нам невідомо, а два КДБісти загинули», – пише «Наша Ніва».

Видання зазначає, що раніше білоруська служба «Радіо «Свобода» повідомляла – у Мозирі бачили похоронну процесію, яка вийшла із двору районного відділу КДБ.

Співрозмовники журналістів розповідали про загадковий підрив співробітника на міні, але не знали деталей.

За інформацією «Нашої Ніви», один із загиблих – це 35-річний підполковник КДБ Андрій Реуцький.

Офіційної інформації про подію у державних ЗМІ не було.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни.

Також на Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.