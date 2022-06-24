Прессекретар Запорізької АЕС дав росіянам скандальне «інтерв’ю». Енергоатом відреагував

Запорізька АЕС та Енергодар із 4 березня тимчасово захоплені агресором

Російські ЗМІ виклали інтерв’ю із керівником управління по роботі зі ЗМІ Запорізької атомної електростанції Андрієм Тузом, де він нібито зізнається російським журналістам про свою любов до Росії та готовий співпрацювати з окупантами.

Зазначимо, що від дня захоплення рашистами Запорізької АЕС в інформаційному просторі з'являються схожі публікації, у яких пропагандисти викладають подібні «зізнання».

Зокрема в тексті йдеться про те, що Туз поїхав відпочивати у Сочі, бо «душею завжди з Росією». Також Туз виправдовується за свою українську позицію тим, що «тоді був такий час». Але, нібито запевняє Туз, «душею я завжди з Росією. Адже ми всі одна велика країна».

Крім того, у пропагандистському тексті речник Запорізької АЕС нібито здає російським журналістам тих, хто створював у Енергодарі війська територіальної оборони та брав активну участь у антиросійських мітингах. Також Туз нібито заявляє, що готовий передивитися відео, зроблені на мітингах, щоб ідентифікувати тих, хто виступав проти окупації міста та станції.

Відповідаючи на питання про те, хто в регіоні, де розташована АЕС, може «насолити в успіху спецоперації», Андрій Туз нібито заявляє, що має список українських патріотів – і передасть його для російських військовослужбовців, «які зараз там виконують завдання».

В Енергоатомі заявили, що інтерв'ю не відповідає дійсності. «23 червня 2022 року, у російських засобах масової інформації, Telegram-каналах і численних окупаційних пабліках масовано розповсюдили відеозвернення та інтерв’ю заступника начальника управління по роботі з громадськістю та ЗМІ Андрія Туза про нібито підтримку ним російських окупантів, а також про «замовлення від ВВС та київської влади» на «неправдиві» сюжети про сам факт і перебіг захоплення росією Енергодару та ЗАЕС», – йдеться в у Телеграм-каналі НАЕК «Енергоатом».

У Енергоатомі зазначили, що практично вся озвучена Андрієм Тузом інформація, не враховуючи особистих даних, є неправдивою, і абсолютно очевидно, що озвучена під примусом з боку російських загарбників.

Нагадаємо, із початку березня 2022 року найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. Місто Енергодар, на території якого ЗАЕС розташована, також під окупацією.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов 3 березня одним із перших повідомив про рух колони російських військ до Запорізької атомної електростанції. Керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський.

В ООН наголошують: напади та захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустимі, це суперечить міжнародному та гуманітарному праву – зокрема, Женевській конвенції.

«Енергоатом» уже підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди як мінімум на 18,3 млрд грн.

15 червня представники окупантів заявили працівникам станції, що з 1 вересня Запорізька АЕС нібито повністю перейде під контроль Росії.