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Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Спостерігається зменшення тих, хто не має місця роботи
фото з відкритих джерел

Більше половини українців не задоволені власним економічним становищем

Чверть українців залишаються без роботи, а 60% населення відчуло погіршення власного економічного становища за останні півроку. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» про настрої та економічне становище населення.

60% опитаних українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% – воно не змінилось, а лише 5% відчули покращення. Оцінки становища в Україні гірші: 73% відчули погіршення, 13% – говорять про відсутність змін, 9% – про покращення. Стан справ в економіці респонденти оцінюють краще, ніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок майбутнього.

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження фото 1
фото: соціологічна група «Рейтинг»

29% українців очікують покращення в економіці країни в майбутньому, 26% вважають, що нічого не зміниться, а от 32% мають песимістичні прогнози – очікують погіршення в економіці.

Опитування показало, що чверть українців зараз не працює. 44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково/віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи. Попри це 25% таких опитаних до цього часу не знайшли роботу.

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження фото 2
фото: соціологічна група «Рейтинг»

Водночас спостерігається зменшення тих, хто не має місця роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та більш забезпечених людей середнього віку.

Серед переселенців зросла кількість тих, хто залишився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка безробітних серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

Зазначимо, опитування було проведене 5-7 вересня 2023 року. У ньому взяло участь 1000 респондентів.

Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, і територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

Теги: економіка рейтинг робота населення

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