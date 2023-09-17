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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Українська економіка втрачає тонус щось виробляти

glavcom.ua
Ми оподатковуємо споживання імпорту та зарплату бюджетного сектору
Зображення: Слово і діло

Наша економіка нагадує космонавта в невагомості

Нинішня економічна модель у нас проста як ЛМ – лом металевий.

Суть її в наступному.

Отримати міжнародну допомогу. Придбати імпорт. Зняти з імпорту податки. Зняти податки з доходів фізичних осіб, переважно з військових та бюджетників. Все.

По суті, оподатковуємо споживання імпорту та зарплату бюджетного сектору. Торгівля у цій моделі буде у плюсі. Промисловість у мінусі. ВПК – теж у мінусі, оскільки військова галузь є похідною від рівня промисловості, а не навпаки.

ВПК – не сферичний кінь у вакуумі, який можна розвинути на тлі знищення профтехосвіти, науки та суміжників із цивільних галузей.

Наша економіка втрачає тонус щось виробляти. Як космонавт втрачає м'язовий тонус у невагомості.

Що трапиться з економікою в умовах «гравітації» реальності, коли у нас почнуть поступово прибирати підпори у вигляді міжнародної допомоги?

А що станеться із космонавтом, який «заб'є» на тренування під час польоту до космосу?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка податки торгівля імпорт промисловість

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