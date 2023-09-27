CNN: «Вагнерівці» повернулися у Бахмут

Присутність угруповання частково покликана компенсувати нестачу особового складу з російської сторони

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» повернулися на позиції у Бахмут. НТим часом українські захисники постійно змінюють тактику. Про це повідомляє CNN з посиланням на українських військових, які воюють на цьому напрямку.

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«Так, Вагнер теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди», – розповів один із операторів безпілотника з позивним «Грув».

Присутність угруповання частково покликана компенсувати нестачу особового складу з російської сторони.

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«Тим не менш, це повільна робота – війна на виснаження – і маючи менше передового західного обладнання, ніж їхні колеги на південній лінії фронту, українські сили тут змушені покладатися більше на розум, ніж на сили», – пише видання.

Раніше командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.