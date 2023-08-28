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Ціни на газ для населення. Глава «Нафтогазу» звернувся до споживачів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ціни на газ для населення. Глава «Нафтогазу» звернувся до споживачів
«Нафтогаз України» закупила 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі
колаж: glavcom.ua

Ціни на газ для населення залишаться незмінними, – Чернишов

Ціна на газ для домогосподарств буде такою ж самою, як і була минулого року, – 7,96 грн за куб. м.

Про це голова НАК «Нафтогаз України» заявив в ефірі телеканалу «Рада»:

«Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 грн, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго», – сказав Олексій Чернишов.

Він нагадав, що уряд прийняв постанову, якою продовжив дію покладання спеціальних обов’язків. «Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 грн за кубометр», – запевнив голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше НАК «Нафтогаз України» закупила 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Теги: Нафтогаз України населення Олексій Чернишов

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