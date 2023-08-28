Ціни на газ для населення. Глава «Нафтогазу» звернувся до споживачів
Ціни на газ для населення залишаться незмінними, – Чернишов
Ціна на газ для домогосподарств буде такою ж самою, як і була минулого року, – 7,96 грн за куб. м.
Про це голова НАК «Нафтогаз України» заявив в ефірі телеканалу «Рада»:
«Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 грн, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго», – сказав Олексій Чернишов.
Він нагадав, що уряд прийняв постанову, якою продовжив дію покладання спеціальних обов’язків. «Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 грн за кубометр», – запевнив голова «Нафтогазу».
Нагадаємо, раніше НАК «Нафтогаз України» закупила 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
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