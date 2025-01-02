Скільки відсотків українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Опитування КМІС

Зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією

57 % українців демонструють високу стійкість та доволі міцну волю боротися далі

Впродовж 2-17 грудня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про те, скільки ще часу українці готові нести тягар війни. Інститут соціології опублікував результати опитування.

Як з’ясувалось, від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінилася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про коротший власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%. Водночас між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%.

Між початком жовтня і груднем 2024 року кількість респондентів, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно – зменшилась до 57%.

В Інституті соціології зазначають, що частка тих, хто каже про коротший період декілька місяців-пів року змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня, тобто нинішній показник лишається приблизно в тих же межах 18-21%, що ми й так фіксували з початку вторгнення. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому «важко сказати», скільки часу вони ще готові терпіти.

Таким чином, між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність сукупність зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин).

Зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства. «Тим більше ми бачимо, що готовність терпіти не зводиться до соціально-економічних умов, а насправді інші фактори більш вагомі й визначають запас міцності населення« », – йдеться у повідомленні.

Разом з цим, враховуючи негативні (а часом – мало не апокаліптичні) «прогнози», які пророкували Україні й українцям протягом 2024 року, станом на грудень 2024 року українці демонструють високу стійкість та доволі міцну волю боротися далі.

Зазначимо, що опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін особисто дав доручення включити в перелік літератури для позакласного читання школярів «твори патріотичної спрямованості сучасних письменників».