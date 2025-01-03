Мобільні оператори цьогоріч почнуть відключати українцям 3G

Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги

Оператори повідомлятимуть клієнтів перед вимкненням 3G у кожному з регіонів

Мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

«НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мобільні оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні. Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, скоріш за все, потрібно буде заміни пристрій на сучасніший.

Пресслужба НКЕК зазначила, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Інструкція як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

Відкрийте «Налаштування». Перейдіть у розділ «З’єднання» або «Мережі». Оберіть пункт «Мобільні мережі». Знайдіть налаштування «Тип мережі» або «Режим мережі». Встановіть режим «4G» або «LTE».

Для смартфонів на iOS:

Відкрийте «Налаштування». Перейдіть у розділ «Стільникові дані». Активуйте «Стільникові дані», і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Також Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

До слова, європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні.