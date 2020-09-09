Скільки вільних ліжок для хворих на Covid-19 в Олександрівській лікарні. Свіжі дані



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Задача лікарів – уникнути змішування потоків пацієнтів

Столичний Департамент охорони здоров’я прозвітував про ситуацію у найвідомішій столичній «коронавірусній» лікарні

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська повідомила про стан столичної Олександрівської лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Зазначимо, що ще у серпні головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що два корпуси лікарні вже забиті хворими.

«В Олександрівській лікарні задіяні не тільки два корпуси, відкриваються (для прийому хворих на коронавірусну інфекцію) і інші корпуси. Загальна кількість ліжок у цій лікарні – 430, це для надання допомоги хворим на Covid-19. Половина цих ліжок нині зайняті», – зазначила Зборомирська.

Крім того, чиновниця розповіла про корпуси лікарень, як їх закривають, щоб перепрофільовувати, та контроль медичних працівників під час прийому пацієнтів.

«Залежить від того, чи може бути забезпечено проведення кисню. Переважна більшість ліжок в Олександрівській лікарні забезпечені. Враховуючи корпусну систему, набагато легше організувати забезпечення інфекційного контролю. Визначенням того, які відділення чи корпуси перепрофільовуються під Сovid-19, займаються керівники медичних закладів разом із представниками Держпродспоживслужби. Це питання вирішується спільно з лікарями-епідеміологами, аби дотримуватися інфекційного контролю і протиепідемічних заходів. По-перше, керівник медзакладу повинен організувати роботу обсерваційного відділення. По-друге, в лікарні має бути розділення на «чисту» і «брудну» зони. Задача – уникнути змішування потоків пацієнтів», – зазначає Зборомирська.

Нагадаємо, що МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.