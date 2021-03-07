Закарпаття вводить «критичні» внутрішні перевезення через посилення карантину

Працівники інфраструктурних обʼєктів у «червоній» зоні зможуть користуватися спеціальним автотранспортом

Керівництво Закарпатської області, яка опинилася у «червоній» карантинній зоні, створює маршрути спеціальних перевезень, якими зможуть користуватися працівники критичної інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков.

Зазначається, що Полосков дав доручення сформувати спецперевезення невідкладно.

«Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8:00 год. 8 березня 2021 року забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень», – йдеться в повідомленні.

Голова ОДА додав, що перевізники мають проінформувати Нацполіцію про сформовані маршрути спецперевезень.

Нагадаємо, Закарпатська область потрапила до «червоної» карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня. Зокрема «Укрзалізниця» обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв’язку з введенням в регіоні посиленого карантину

Як повідомлялося раніше, «Укрзалізниця» 8 березня планує виконати три спеціальних рейси для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон Чернівецької та Івано-Франківської областей.