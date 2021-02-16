Відключень споживачів не буде: «Укренерго» запевняє, що має план

«Укренерго» не планує ніяких обмежень чи відключень споживачів – ані цього тижня, ані в майбутньому

«Укренерго» має план, як збалансувати енергосистему

В «Укренерго» не планують жодних обмежень чи відключень споживачів та мають план збалансування енергосистеми.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на форумі «Україна 30. Платіжка».

«Температура зараз знижується, і цей осінньо-зимовий період дійсно є непростим. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні (15 лютого) о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки Центренерго, які працюють на природному газі», – розповів Кудрицький.

Він підкреслив, що «Укренерго» не планує ніяких обмежень чи відключень споживачів – ані цього тижня, ані в майбутньому.

«Сьогодні низькі запаси вугілля та аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для нашої енергосистеми. Але ми розуміємо, як з цим ризиком працювати, і у нас є плани, і на майбутнє також», – сказав він.

Також Кудрицький, виступаючи на форумі, висловив переконання, що в наступному опалювальному сезоні Україна не матиме проблем із забезпеченням паливом теплових електростанцій, а також з аномальною аварійністю на ТЕС, яка спостерігається цієї зими.

До слова, Європарламент підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергомережі.

Нагадаємо, для виконання вимог Національного плану про скорочення викидів (НПСВ) щодо екологічної модернізації енергоблоків теплових електростанцій держава має знайти джерела фінансування таких заходів, оскільки зараз їх виконання неможливе.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.