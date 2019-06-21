«Слуга народу» опублікувала список своїх кандидатів на округах Чернігівщини та Буковини



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Партія глави держави продовжує розкривати своїх кандидатів-мажоритарників

У Telegram «Слуга народу» поступово оприлюднює списки мажоритарників. Політсила представила список мажоритарників у Чернівецькій області:



Округ №201 – Лис Олена Георгіївна

Має спеціальність «Вчитель початкових класів, практичний психолог», що отримала у Чернівецькому національному університеті. Вчитель початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, СШ І ст.№35.



Округ №202 – Заремський Максим Валентинович

Навчався в Буковинському університеті, а також у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Право». Начальник відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. Громадський діяч – засновник низки фітнес-проектів та щорічного спортивного фестивалю.



Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович

Закінчив Чернівецький механіко-технологічний технікум, потім – Чернівецький національний університет за спеціальністю «Державна служба». Раніше був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», журналіст.



Округ №204 – Божик Валерій Іванович

Закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю «Правознавство». Адвокат. Має великий досвід роботи на керівних виборних посадах в органах адвокатського самоврядування.

Крім того, оприлюднено список кандидатів від політсили в одномандатних округах Чернігівської області:

Округ №205 – Семінський Олег Валерійович

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу за спеціальністю «Гірничий інженер з видобування нафти та газу». Директор будівельного підприємства.



Округ №206 – Поляков Антон Едуардович

Закінчив Чернігівський колегіум № 11. Приватний підприємець, голова ГО «Український центр протидії злочинності та корупції».



Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович

Підприємець у сфері рекламно-інформаційних послуг.



Округ №208 – Панченко Антон Олександрович

Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Право». Приватний підприємець-аграрій.



Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Генеральний директор КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології», член правління асоціації онкологів України.



Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович

Навчався в Національній академії управління на факультеті «Фінанси, банківська справа». Приватний підприємець.

Як повідомлялось, ЗМІ знайшли у списках «Слуги народу» кандидата-мажоритарника, якого неодноразово судили.

Раніше «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області, на Житомирщині та Закарпатті.