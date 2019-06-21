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    «Слуга народу» опублікувала список своїх кандидатів на округах Чернігівщини та Буковини

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    «Слуга народу» опублікувала список своїх кандидатів на округах Чернігівщини та Буковини
    Фото Politeka.net

    Партія глави держави продовжує розкривати своїх кандидатів-мажоритарників

    У Telegram «Слуга народу» поступово оприлюднює списки мажоритарників. Політсила представила список мажоритарників у Чернівецькій області:

    Округ №201 – Лис Олена Георгіївна
    Має спеціальність «Вчитель початкових класів, практичний психолог», що отримала у Чернівецькому національному університеті. Вчитель початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, СШ І ст.№35.

    Округ №202 – Заремський Максим Валентинович
    Навчався в Буковинському університеті, а також у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Право». Начальник відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. Громадський діяч – засновник низки фітнес-проектів та щорічного спортивного фестивалю.  

    Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович
    Закінчив Чернівецький механіко-технологічний технікум, потім – Чернівецький національний університет за спеціальністю «Державна служба». Раніше був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», журналіст. 
     
    Округ №204 – Божик Валерій Іванович
    Закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю «Правознавство». Адвокат. Має великий досвід роботи на керівних виборних посадах в органах адвокатського самоврядування.

    Крім того, оприлюднено список кандидатів від політсили в одномандатних округах Чернігівської області:

    Округ №205 – Семінський Олег Валерійович
    Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу за спеціальністю «Гірничий інженер з видобування нафти та газу». Директор будівельного підприємства.

    Округ №206 – Поляков Антон Едуардович
    Закінчив Чернігівський колегіум № 11. Приватний підприємець, голова ГО «Український центр протидії злочинності та корупції».

    Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович
    Підприємець у сфері рекламно-інформаційних послуг.

    Округ №208 – Панченко Антон Олександрович
    Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Право». Приватний підприємець-аграрій. 

    Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович
    Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Генеральний директор КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології», член правління асоціації онкологів України. 

    Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович
    Навчався в Національній академії управління на факультеті «Фінанси, банківська справа». Приватний підприємець.

    Як повідомлялось, ЗМІ знайшли у списках «Слуги народу» кандидата-мажоритарника, якого неодноразово судили.

    Раніше «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області,  на Житомирщині та Закарпатті.

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