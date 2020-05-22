Суд розгляне позов «Партії Шарія» до НАЗК



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Суд розгляне позов «Партії Шарія» до НАЗК

«Партія Шарія» хоче через суд отримати 3 млн грн з держбюджету

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної «Партії Шарія» до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Позивач просить суд стягнути з Державного бюджету через НАЗК кошти держфінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія. Сума виплати становить понад 3,2 мільйона гривень.

Серед інших вимог — визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, полягає в не здійсненні розподілу коштів держфінансування статутної діяльності політичних партій за минулий рік на користь цієї партії.

Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними матеріалами.

Позов до суду партія подала 14 травня 2020 року.

Нагадаємо, раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали 2% голосів або більше («Партія Шарія» набрала 2,23% на виборах 2019 року). Тобто, партія могла не пройти у Раду (бо там бар’єр у 5%), але отримувати кошти з бюджету.

Проте після останніх парламентських виборів вже новий склад Ради змінив це правило — тепер фінансування отримують лише партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр. Таким чином, без фінансування крім «Парті Шарія» залишились «Радикальна партія Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Свобода» та «Українська стратегія Гройсмана».

Нагадаємо, поліція припинила розшук проросійського блогера Анатолія Шарія у рамках розслідування кримінальної справи відносно нього за рішенням суду.