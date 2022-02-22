«Слуги народу» допускають введення воєнного стану на окремих територіях України
Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан
Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан. Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв (фракція «Слуга народу») в ефірі Свободи слова на ICTV.
«Думаю, що після засідання РНБО ми почуємо щодо можливого введення воєнного стану на окремих територіях», – заявив він.
Чернєв вважає, що «це буде абсолютно правильним рішенням нашого парламенту».
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на короткому пресбрифінгу не відповів на запитання, чи введуть в Україні воєнний стан.
Данілов зазначив, що зараз іде опрацювання документів згідно із законодавством щодо можливих рішень.
«Зараз відбувається відпрацювання всіх документів, які є на території нашої країни, є дійсні. Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це Автономна Республіка Крим і всі області за нашою Конституцією», – підкреслив він.
Данілов додав, що Україна діятиме згідно з Конституцією і законами, та закликав дочекатися рішення президента.
Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР». А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія. Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео). Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.
Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».
Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».
А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї
Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.
Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).
Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.