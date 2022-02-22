«Слуги народу» допускають введення воєнного стану на окремих територіях України

Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан

Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан. Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв (фракція «Слуга народу») в ефірі Свободи слова на ICTV.

«Думаю, що після засідання РНБО ми почуємо щодо можливого введення воєнного стану на окремих територіях», – заявив він.

Чернєв вважає, що «це буде абсолютно правильним рішенням нашого парламенту».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на короткому пресбрифінгу не відповів на запитання, чи введуть в Україні воєнний стан.

Данілов зазначив, що зараз іде опрацювання документів згідно із законодавством щодо можливих рішень.

«Зараз відбувається відпрацювання всіх документів, які є на території нашої країни, є дійсні. Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це Автономна Республіка Крим і всі області за нашою Конституцією», – підкреслив він.

Данілов додав, що Україна діятиме згідно з Конституцією і законами, та закликав дочекатися рішення президента.