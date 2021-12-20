«Слуги народу» готують велику податкову реформу

У «Слузі народу» прогнозують, що представники бізнесу будуть задоволені новою реформою

Реформа, зокрема, включить розподіл компаній за ризиками

Парламентська фракція «Слуга народу» готує велику податкову реформу, яку анонсують у першому кварталі 2022 року. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів голова фракції Давид Арахамія.

«У першому кварталі наступного року анонсуємо велику податкову реформу для бізнесу – його представники, гадаю, будуть задоволені», – сказав він.

Раніше у «Слузі народу» повідомили про підготовку законопроєкту щодо зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також запровадження податку на виведений капітал.

Арахамія каже, що реформа також включить розподіл компаній за ризиками.

«Умовно, це така індульгенція. Якщо ти сплачуєш податки, то у тебе є «грінпас» і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес. Не сплачуєш податки – у тебе, відповідно, багато проблем, твій бізнес перевіряють. Отже, людина розуміє, що вона у «зеленій» зоні зі сприятливим кліматом, у «жовтій» з потенційним ризиком або в «червоній», тоді пощади не буде, і держава застосує до неї всілякі «каральні заходи», – сказав нардеп.

Він зазначив, що за перевірки бізнесу із «зеленим паспортом» держоргани отримуватимуть санкції, аж до звільнення.

Водночас Арахамія спростував заяву міністра фінансів Сергія Марченка про перевірку доходів фізосіб з 1995 року після закінчення податкової амністії.

«Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це зробити практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так – цього не буде», – запевнив нардеп.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.