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    Ілон Маск втратить $11 млрд через податки

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    Найбагатша людина у світі Ілон Маск пообіцяв заплатити податки на $11 млрд - Ілон Маск втратить $11 млрд через податки

    Найбагатша людина у світі Ілон Маск пообіцяв заплатити податки на $11 млрд

    фото з відкритих джерел

    Forbes оцінює загальний статки Маска в $244,2 млрд

    Засновник Tesla та SpaceX та найбагатша людина у світі Ілон Маск назвав суму, яку заплатить у вигляді податків у 2021 році. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Для тих, хто цікавиться: я заплачу понад $11 млрд податків», – повідомив він.

    На момент написання новини Forbes оцінює загальний статки Маска в 244,2 мільярда доларів.

    Маск – не єдиний американський мільярдер, який цього року може сплатити величезні податки через продаж цінних паперів.

    Найбільші магнати США активно позбавляються своїх акцій після різкого підвищення їх вартості, а також через потенційне підвищення податків у 2022 році.

    Акції компанії Amazon на 9 мільярдів доларів продав її засновник Джефф Безос, другий у списку найбагатших людей світу, а Марк Цукерберг ліквідував акції Meta (колишня Facebook) на суму 4,5 мільярда доларів.

    Цього тижня журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

    Теги: податки Ілон Маск Forbes
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    Ілон Маск втратить $11 млрд через податки