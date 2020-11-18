«Слуги народу» пояснили, чому не підтримали скасування карантину вихідного дня

Євгенія Кравчук: Для українців це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень

Політична сила впевнена, що скасування карантину є прерогативою уряду

Партія Слуга народу не бачить юридичного сенсу в постанові про скасування карантину вихідного дня. Про це розповіла в коментарі РБК-Україна заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, скасування карантину – прерогатива уряду.

«Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами», – відзначила нардеп.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. За постанову проголосували 149 нардепів при 226 мінімально необхідних.

У пропрезидентські фракції за скасування обмежень проголосували лише 34 нардепи з 246.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Зокрема,заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: